चलती ट्रेन के AC कोच के टॉयलेट में सांप, मची भगदड़, जांच के बाद सामने आया सच

हालात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। एक्सपर्ट ने पूरी तरह सावधान होकर एसी कोच के टॉयलेट की जांच की। यात्रियों की मौजूदगी में विशषज्ञ ने टॉयलेट के एक-एक हिस्से को चेक किया लेकिन उन्हें कही भी सांप के होने का सबूत नहीं मिला। इससे ये बात भी सामने आई की किसी व्यक्ति द्वारा ट्रेन के शौचालय में सांप होने की अफवाह फैलाई थी। हालांकि, पूरी जांच हो जाने के बाद आरपीएफ और रेलवे की टीम ने यह भी संभावना जताई कि हो सकता है कि सांप चलती ट्रेन से गिर गया हो।