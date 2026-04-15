महिला से अमानवीयता की हदे पार, भीड़ ने सिर मुंडकर कपड़े फाड़े, पति को कंधे पर बैठाकर गांव में घुमाया

ये सनसनीखेज मामला थाना काकनवानी इलाके में आने वाले ग्राम बालवासा का है, जहां महिला के साथ अमानवीय और अभद्र व्यवहार की तामाम हदें पार की गई हैं। ये बेहद संवेदनशील और गंभीर आपराधिक कृत्य सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई। थाना काकनवानी पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 96/2026 दर्ज कर लिया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 76, 85, 296(ए), 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है।