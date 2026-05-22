सपने बड़े हों तो गरीबी भी हार जाती है, ज्योति चौहान की कहानी बन गई मिसाल

MP Daughter Success Story: ज्योति चौहान की कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं, बल्कि उस जिद, संघर्ष और हौसले की कहानी है, जो हालातों के आगे कभी झुकी नहीं। मध्यप्रदेश के छोटे से शहर की गलियों में फुटबॉल को उत्सुकता भरी नजरों से देखने वाली यह लड़की यूरोप में इतिहास रचने के बाद अमेरिका की धरती पर अपना जलवा दिखाने जा रही है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की स्टार स्ट्राइकर ज्योति चौहान इन दिनों झाबुआ में आयोजित होने वाली पहली महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की तैयारियों के सिलसिले में आई हुई हैं। इस दौरान उन्होंने अपने संघर्ष से सफलता तक के सफर को साझा किया, जो हर उस लड़की के लिए मिसाल है जो सपने देखने की हिम्मत रखती है।