एमपी में अमानवीयता की हद, महिला का सिर मुंडवाया, पति को कंधे पर बैठाकर घुमाया

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। काकनवानी थाना पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी पति दिलीप भूरिया, ससुर बाबू भूरिया सहित शैलेष भूरिया और सूर्या डामोर को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दी जा रही है। एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह ने कहा है कि महिला के साथ हुई यह घटना अत्यंत निंदनीय है और समाज में इस प्रकार की बर्बरता का कोई स्थान नहीं है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपी अभी फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए भी दबिश जा रही है जल्द ही शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।