झाबुआ में अमानवीयता की हद, महिला को ‘कबीलाई सजा’

झाबुआ. जिले के काकनवानी थाना क्षेत्र के ग्राम बालवासा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला को कथित ‘कबीलाई सजा’ दी गई। पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उसे अपमानित करते हुए उसके कंधे पर उसके पति को बैठाकर गांव में घुमाया और सिर मूंड दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में त्वरित कार्रवाई की गई। पीडि़ता के अनुसार, उसकी शादी करीब 12 वर्ष पहले बालवासा निवासी दिलीप भूरिया से हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। ससुराल में लगातार प्रताडऩा से परेशान होकर वह कुछ दिन पहले अपनी मर्जी से दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई थी। बाद में समाज की बैठक में उसे वापस पति के पास भेज दिया गया।