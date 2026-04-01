MP News: तड़वी पद की रंजिश में चली गोली, पूर्व सरपंच की मौत से गांव में तनाव

MP News: मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम आमलीफलिया में तड़वी ((स्थानीय आदिवासी समुदाय का पारंपरिक मुखिया) पद को लेकर चला वर्चस्व का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में पूर्व सरपंच बापू वाखला (57) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन ग्रामीण घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है और एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पूर्व सरपंच का गांव में अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया।