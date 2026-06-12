बम धमाकों ने फिर बढ़ाई भोपाल की चिंता, रिहायशी इलाके में बने पटाखा बाजार पर फिर उठे सवाल

शुक्रवार की सुबह मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दहशत फैल गई थी। हलालपुरा बस स्टैंड के पास स्थित पटाखे की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। भोपाल-इंदौर हाईवे पर काफी देर तक जाम लग गया था। कई किलोमीटर दूर तक आतिशबाजी की आवाजें आ रही थी। धमाके इतनी तेज थे कि कई किलोमीटर दूर तक कॉलोनियों के लोग घरों से बाहर आ गए थे। लोग यही पूछ रहे थे कि क्या हुआ। कहां से आवाजें आ रही है। काफी देर तक धमाकों के कारण अफरा-तफरी थी। भोपाल के लोगों की किस्मत अच्छी थी कि पटाखे की दुकान की आग पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची। अन्यथा बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था।