ब्यावरा में अनियंत्रित होकर पलटा टैंकर, चालक की मदद के बजाए पेट्रोल-डीजल लूटने उमड़ पड़ी भीड़

घटना के बाद पुलिस ने हाइवे पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही रोक दी। अधिकारियों का कहना था कि किसी वाहन से निकलने वाली चिंगारी या अन्य ज्वलनशील कारण से दुर्घटना और गंभीर रूप ले सकती थी। सुरक्षा कारणों से करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। बाद में स्थिति सामान्य होने पर वाहनों की आवाजाही शुरू कराई गई। इसके सतह ही संभावित खतरे को देखते हुए ब्यावरा, पचोर से फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां भी मौके पर पहुंचीं। पूरी कार्रवाई के दौरान अग्निशमन दल अलर्ट मोड पर रहा और स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। मौके पर क्रेन बुलाई गई, जिसकी सहायता से पलटे हुए टैंकर को सीधा किया। इस दौरान सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए गए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।