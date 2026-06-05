5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

MP के राजगढ़ में वॉल्व बंद करने पर हुआ झगड़ा, फेंककर मारी ईंट, युवक की दर्दनाक मौत

Water Dispute: परिजनों ने पड़ोसी परिवार के सदस्यों पर मारपीट से मौत आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस इसे संदिग्ध मौत मानकर जांच की बात कह रही है।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Akash Dewani

Jun 05, 2026

brick attack killed youth over water dispute creates tension mp news

brick attack killed youth over water dispute (Patrika.com)

Water Dispute: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मामूली से विवाद ने इतना बड़ा मोड़ ले लिया कि एक युवक की जान चली गई। घटना बीती रात करीब 12.30 बजे की है। मृतक के परिजनों ने पड़ोसी परिवार के सदस्यों पर मारपीट से मौत आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस इसे संदिग्ध मौत मानकर जांच की बात कह रही है। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस जांच में जुट चुकी है।

वॉल्व खोलने को लेकर भड़का विवाद

दरअसल, जिले के लीमाचौहान थाना क्षेत्र के पाड़ल्या गांव में सरपंच द्वारा सरकारी कुएं से पेयजलापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाकर सप्लाई की व्यवस्था कर रखी है। इसमें अलग- अलग घरों के बाहर वॉल्व लगा रखे हैं, ताकि सभी बारी- बारी से पानी भर सकें। इसी लाइन का वॉल्व खोलने को लेकर गुरुवार रात करीब साढ़े 10 बजे तंवर बस्ती के किशोर पुत्र देवीसिंह गुर्जर 30 साल की पड़ोसियों जितेंद्र और मनीष तंवर से कहासुनी के बाद झूमाझटकी हो गई थी।

देर रात युवक से की मारपीट

विवाद की सूचना पर डायल 112 से पहुंचे पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर शांत कराकर घरों के अंदर कर दिया था। इसके बाद रात तकरीबन 12.30 बजे किशोर घर के बाहर खड़े होकर पड़ोसियों को गालियां दे रहा था, तभी वहां पहुंचे पड़ोसियों जितेंद्र और मनीष तंवर के परिवार के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट कर दी।

परिजनों ने लगाया आरोप

मृतक के परिजनों का आरोप है कि, इसी विवाद के दौरान पड़ोसियों ने किशोर में ईंट फेंककर मारी, जो उसके सीने में लगी जिससे वह वहीं गिर गया। शोर शराबे की आवाज सुनकर जागे परिजन बाहर निकले और उसे लेकर घर के अंदर चले गए। रात करीब 3 बजे सीने में दर्द उठने से किशोर की तबियत बिगड़ी। परिजन उसे लेकर सिविल अस्पताल सारंगपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मौत को माना संदिग्ध

पुलिस ने शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मामले को लेकर लीमाचौहान थाना प्रभारी गोविंद मीणा ने बताया कि पाइप लाइन का वॉल्व खोलने पर विवाद हुआ था। परिजनों ने पड़ोसियों जितेंद्र व मनीष तंवर और उसके परिवार पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि, इसी मारपीट से मौत किशोर की हुई है। हमने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर के EV शोरूम में भीषण आग ने मचाया तांडव, 20 लोग फंसे, सीढ़ियों से बची जान

ये भी पढ़ें
massive fire ravaged an EV showroom in Indore mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Jun 2026 05:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / MP के राजगढ़ में वॉल्व बंद करने पर हुआ झगड़ा, फेंककर मारी ईंट, युवक की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bride Fraud : राजगढ़ में शादी के 15 दिन बाद पति को छोड़कर भागी दुल्हन, 10 रुपए के स्टांप पर हुई थी शादी

rajgarh
राजगढ़

Teacher House Dacoity: राजगढ़ में शिक्षक के घर 22 लाख से ज्यादा की डकैती, पति-पत्नी को बंधक बनाकर पीटा

rajgarh
राजगढ़

MP के राजगढ़ में ढ़ाई घंटे में 15 किमी तक 4 शराब दुकानें लूटी, लाखों का माल गायब

Four liquor shops looted near highway in 2 hours mp news
राजगढ़

Tower Drama: 'प्रेमी से शादी की जिद' राजगढ़ में टॉवर पर चढ़ी युवती, युवक की रजामंदी के बाद उतरी नीचे

rajgarh
राजगढ़

MP के राजगढ़ में ‘नकली धनिया पाउडर’ का भंडाफोड़, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

Fake Coriander Powder Factory busted by joint team of Food Safety Department rajgarh police
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.