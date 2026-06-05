MP के राजगढ़ में वॉल्व बंद करने पर हुआ झगड़ा, फेंककर मारी ईंट, युवक की दर्दनाक मौत

पुलिस ने शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मामले को लेकर लीमाचौहान थाना प्रभारी गोविंद मीणा ने बताया कि पाइप लाइन का वॉल्व खोलने पर विवाद हुआ था। परिजनों ने पड़ोसियों जितेंद्र व मनीष तंवर और उसके परिवार पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि, इसी मारपीट से मौत किशोर की हुई है। हमने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।