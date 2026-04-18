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महाराष्ट्र बैंक में करोड़ों की डकैती का एक आरोपी बिहार से गिरफ्तार, दूसरे का भी सुराग मिला

Bank of Maharashtra Robbery : महाराष्ट्र बैंक में करोड़ों की डकैती करने वाले पांच आरोपियों में से एक को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा झारखंड में छिपा होने की जानकारी सामने आई है। शेष तीन आरोपियों की तलाश में तीन राज्यों की 10 टीमें मैदान में उतरी हुई हैं।

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सिंगरौली

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Mohammad Faiz Mubarak

Apr 18, 2026

Bank of Maharashtra Robbery

सिंगरौली में बैख डकैती का एक आरोपी बिहार से गिरफ्तार (Photo Source- Patrika)

Bank of Maharashtra Robbery : मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित महाराष्ट्र बैंक में दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में पुलिस ने घटना के 24 घंटे बाद ही एक आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। जबकि, दूसरे आरोपी के झारखंड में छिपे होने की जानकारी मिली है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग - अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके कब्जे से 14 लाख रुपए कैश और 70 लाख रुपए का सोना बरामद कर लिया है। पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।

बिहार से धराया एक बदमाश

आपको बता दें कि, डकैती की इस सनसनीखेज वारदात में कुल पांच बदमाश शामिल थे। इनमें से अब तक एक ही आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ सका है। बाकी चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

10 विशेष टीमें तलाश में जुटीं

घटना की गंभीरता को देखते हुए डजीपी कैलाश मकवाना और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में करीब 10 विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें अलग-अलग राज्यों में जाकर आरोपियों की तलाश कर रही हैं। साथ ही, तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी आरोपियों के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है।

50-50 हजार का इनाम घोषित

पुलिस ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान वारदात की पूरी साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की उम्मीद है।

कट्टे की नोक पर की थी बैंक में डकैती

गौरतलब है कि, बीते शुक्रवार की दोपहर नकाबपोश बदमाशों ने कट्टे की नोक पर बैंक में घुसकर डकैती को अंजाम दिया था। वारदात के दौरान बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की थी। घटना के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं व्यापारी और आमजन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि, मामले का जल्द खुलासा कर सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

पुलिस बोली- आमलोग मदद के लिए आगे आएं

बदमाश पिट्ठू बैग और एक बड़े थैले में सारा माल भरकर ले गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तुरंत संज्ञान लेते हुए। डीजीपी कैलाश मकवाना और रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं, आम लोगों से बदमाशों को तलाशने में मदद करने की अपील भी की गई है।

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Published on:

18 Apr 2026 02:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / महाराष्ट्र बैंक में करोड़ों की डकैती का एक आरोपी बिहार से गिरफ्तार, दूसरे का भी सुराग मिला

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