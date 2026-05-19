‘पेटी से कोई फांसी से लटकता है..?’ ट्विशा मामले में यूपी के पूर्व DGP बड़ा बयान

Twisha Sharma case: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस में यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ कहा है कि मृतका के परिवार की जो बात है और जो आरोप हैं उसमें सत्यता है। प्रथम दृष्टया अगर आप ये देखें कि जिस प्रसार से एफआईआर करने में हीला-हवाला किया गया, वो अक्षम्य है। एफआईआर दो दिन बार क्यों पंजीकृत की गई, शरीर पर एंटी मॉर्टम इंजरी हैं। कभी आपने सुना है कि पेटी से कोई फांसी से लटकता है ? ये चीजें ऐसी हैं जो कम से कम मेरे गले से नहीं उतर रहीं। और इस चीज के बारे में सोचे।