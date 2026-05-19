Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा की ‘डेडबॉडी’ का दोबारा होगा पोस्टमॉर्टम ! मर्चुरी में गलने लगा शव

जब से ट्विशा की मौत की खबर सामने आई है हर किसी का यही कहना है कि इतनी पढ़ी-लिखी लड़की ने ऐसा कदम क्यों उठाया। बता दें कि 12 मई की शाम ट्विशा ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर घर लौटी थीं। घर पर टीवी देख रही थीं। इसी दौरान मां का फोन आया। बात करते हुए वह छत पर चली गईं। कुछ देर बाद कॉल कट गया। रात करीब 10:30 बजे उनका शव फांसी पर लटका हुआ मिला। परिवार के मुताबिक, आखिरी बातचीत के दौरान ट्विशा काफी परेशान लग रही थीं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई है लेकिन ट्विशा के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है।