मध्यप्रदेश में 20 मई को बंद रहेंगी दवा दुकानें

Medical Shops Strike: मध्यप्रदेश में कल यानी 20 मई को प्रदेश की सभी दवा दुकानें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में यह बंद बुलाया है, जिसे मध्यप्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। मध्यप्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंघल का कहना है कि प्रदेश के 41 हजार केमिस्टों ने अपना समर्थन बंद को दिया है। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने भोपाल में जानकारी देते हुए बताया कि AIOCD के बंद को हमारा पूरा समर्थन है और भोपाल के 3 हजार से ज्यादा मेडिकल स्टोर (दवा दुकानें) बंद रहेंगी।