Pratika Rawal Diet: 10 साल से एक जैसा नाश्ता कर रही हैं क्रिकेटर प्रतिका रावल, जानिए फिटनेस डाइट

इंस्टाग्राम चैनल 'Humans of Bombay Originals' पर शेयर किए गए वीडियो में जब इंटरव्यूअर ने प्रतिका से उनके नाश्ते के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया, "मैं सुबह 5 अंडे खाती हूं, जिसमें 2 उबले हुए और 3 मसाला आमलेट होते हैं, जो मेरी मम्मी घर पर ही बनाती हैं। इसके अलावा, मैं एवोकैडो और खजूर की स्मूदी लेती हूं, साथ में कभी-कभी दही भी खाती हूं। खाली पेट मैं कभी-कभी कोम्बुचा (Kombucha) भी पीती हूं।" इसके बाद जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा आप गुड फैट और प्रोटीन के साथ Sourdough, टोस्ट या ब्रेड कुछ लेती हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्हें ब्रेड खाना बिल्कुल पसंद नहीं है।