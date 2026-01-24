राजस्थान में ‘सोने का अंडा’ देने को तैयार मुर्गियां, पोल्ट्री उद्योग को मिली ‘संजीवनी’

Photo- Patrika
अजमेर. कोरोनाकाल में घाटे की मार झेल चुके पोल्ट्री उद्योग को ‘संजीवनी’ मिली है। प्रदेश में मुर्गियां एक बार फिर ‘सोने का अंडा’ देने को तैयार हैं। अंडे के दामों में तेजी से पोल्ट्री उद्योग में रौनक लौट आई है।
प्रदेश के करीब 2000 पोल्ट्री फार्म में 45 से 50 लाख अंडों का उत्पादन रोजाना हो रहा है। यह अगले 6 माह में दोगुना होने का अनुमान है।
अजमेर जिले में फिलहाल 35 से 40 लाख मुर्गियां हैं। इनसे प्रतिदिन करीब 15 लाख अंडों का उत्पादन हो रहा है। इस कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि यह संख्या जल्द ही 70 लाख तक पहुंच सकती है।
बीते दिनों अंडा 7 रुपए से अधिक में बिकने के बाद अब भाव साढ़े 5 रुपए के आस-पास आ गए हैं, लेकिन लागत के मुकाबले संतुलन बनने से यह कारोबार फिर मुनाफे का सौदा बनता नजर आ रहा है।
अजमेर जिले में 750 से अधिक और पेराफेरी क्षेत्र में करीब 250 पोल्ट्री फार्म संचालित हैं। ब्यावर क्षेत्र में 125 से 150, किशनगढ़ व श्रीनगर में 15 से 20, केकड़ी में 35 से 40 और सरवाड़ क्षेत्र में 35 से 40 पोल्ट्री फार्म सक्रिय हैं।
प्रदेश में तैयार हो रहे अंडों की डिमांड दूसरे राज्यों में भी बनी हुई है। अजमेर से रोजाना बड़ी मात्रा में अंडे मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार भेजे जा रहे हैं। बाहर के बाजारों में स्थिर मांग के चलते पोल्ट्री व्यवसायियों को भविष्य और बेहतर होने की उम्मीद है।
जिले में चार कंपनियों के जरिए 15 जनवरी से जून तक के लिए करीब 35 लाख चूजों की बुकिंग हुई है। ऐसे में आने वाले महीनों में नए फार्म और विस्तार की संभावनाएं हैं।
एक अंडे पर करीब साढ़े 4 रुपए की लागत आ रही है। इसमें 80 प्रतिशत खर्च दाने पर, जबकि शेष 20 प्रतिशत चूजों की कीमत, बिजली-पानी, मजदूरी, टीकाकरण और दवाइयों पर होता है। मौजूदा भाव के चलते लागत निकलने के साथ सीमित, लेकिन स्थिर मुनाफा भी मिल रहा है, जो कारोबार को टिकाऊ बना रहा है।
कोविड संक्रमण और महंगाई के चलते पोल्ट्री व्यवसाय काफी समय से संघर्ष कर रहा था। इस दौरान कई पोल्ट्री फार्म बंद भी हो गए। इस बार अच्छी बरसात के चलते दाना सस्ता रहा और अंडे की रेट भी अच्छी रहा। इससे पोल्ट्री व्यावसायियों को ‘संजीवनी’ मिली है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कई बंद पड़े पोल्ट्री फार्म फिर शुरू होंगे।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग