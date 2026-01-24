Rajasthan: ‘जो हास्य-परिहास हो रहा ठीक नहीं’… स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर आया धीरेंद्र शास्त्री का बयान, बता दिया समाधान

गौ सेवा के मुद्दे पर भी धीरेंद्र शास्त्री ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि केवल गौशालाएं खोलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि “एक हिंदू, एक गाय” की परंपरा को फिर से जीवित करना होगा। उल्लेखनीय है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच विवाद मौनी अमावस्या के दिन संगम क्षेत्र में आवागमन को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद नोटिस और जवाबों का सिलसिला चला। अब संत समाज की ओर से संवाद और समझौते की अपील ने इस मामले में नई दिशा देने की कोशिश की है।