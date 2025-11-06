अमनजोत कौर ने अपना वर्ल्ड कप मेडल प्रतिका रावल को दिया! जीता करोड़ों भारतीयों का दिल, देखें तस्वीर

यह फोटो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। इस तरस्वीर में टीम के सभी 16 खिलाड़ी मौजूद हैं और सभी ने अपने वर्ल्ड कप मेडल पहन रखे हैं। लेकिन ऑलराउंडर अमनजोत कौर ने मेडल नहीं पहना है। उनका मेडल युवा ओपनर प्रतिका रावल ने पहन रखा है। लगता है फोटो शूट से पहले अमनजोत ने अपना मेडल प्रतिका को दिया है। हालांकि ऐसा सिर्फ फोटो शूट के लिए किया गया है, या पूरी तरह से अमनजोत ने अपना मेडल प्रतिका को दे दिया है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अमनजोत के इस कदम ने करोड़ों भारतीय का दिल जीत लिया है।