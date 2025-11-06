अमनजोत कौर ने अपना वर्ल्ड कप मेडल प्रतिका रावल को दिया! जीता करोड़ों भारतीयों का दिल, देखें तस्वीर

भारतीय महिला टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की (Photo - BCCI/X)
Amanjot kaur, Pratika Rawal, Women's World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। फ़ाइनल मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद टीम बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंची। इस दौरान आयोजित समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और पीएम ने पूरे स्क्वाड के साथ फोटो भी खिचाई।
यह फोटो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। इस तरस्वीर में टीम के सभी 16 खिलाड़ी मौजूद हैं और सभी ने अपने वर्ल्ड कप मेडल पहन रखे हैं। लेकिन ऑलराउंडर अमनजोत कौर ने मेडल नहीं पहना है। उनका मेडल युवा ओपनर प्रतिका रावल ने पहन रखा है। लगता है फोटो शूट से पहले अमनजोत ने अपना मेडल प्रतिका को दिया है। हालांकि ऐसा सिर्फ फोटो शूट के लिए किया गया है, या पूरी तरह से अमनजोत ने अपना मेडल प्रतिका को दे दिया है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अमनजोत के इस कदम ने करोड़ों भारतीय का दिल जीत लिया है।
दरअसल प्रतिका सेमीफाइनल मुक़ाबले से पहले बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग मैच में चोटिल हो गई थीं, जिसके बाद उन्हें वर्ल्ड कप के आखिरी दो मुकाबलों से बाहर होना पड़ा और उनकी जगह शेफाली वर्मा को रिप्लेसमेंट के तौर पर 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल कर लिया। नतीजतन, प्रतिका आधिकारिक स्क्वाड से बाहर हो गईं और उन्हें विनिंग मेडल नहीं मिल सका।
प्रतिका को मेडल नहीं दिये जाने से भारतीय फैंस बेहद दुखी थे और कुछ ने आईसीसी से इस नियम में बदलाव की भी मांग की है। अपने डेब्यू वर्ल्ड कप में प्रतिका ने 7 मैचों की 6 पारियों में 51.33 की शानदार औसत से 308 रन ठोके हैं। वे भारत के लिए दूसरी और वर्ल्ड कप 2025 में चौथी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज थीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ करो-या-मरो मुकाबले में उनकी 122 रनों की मैचविनिंग पारी ने टीम को जीत दिलाई थी।
बता दें भारतीय महिला क्रिकेट टीम सम्मान समारोह के लिए अपनी ऑफिशियल फॉर्मल ड्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंची और बहुत एलिगेंट लग रही थी। बीसीसीआई के लोगो वाले मैचिंग नेवी-ब्लू ब्लेजर और क्रीम ट्राउजर पहने हुए, खिलाड़ियों ने गर्व और प्रोफेशनलिज्म की एक शानदार तस्वीर पेश की। भारतीय टीम के साथ बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास और कोच अमोल मजूमदार भी नजर आए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025