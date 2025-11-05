मंगलवार को बीसीसीआई ने हरमनप्रीत का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने विश्व कप और अपनी निजी यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताईं। वीडियो में हरमनप्रीत कहती हैं, “मेरे लिए यह बेहद भावुक पल है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बचपन से यह मेरा सपना रहा है। जब से मैंने टीवी पर क्रिकेट देखना और खुद खेलना शुरू किया, तभी से विश्व कप जीतने की ख्वाहिश थी। और अगर मैं कप्तान बनूंगी, तो इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहूंगी। लगता है, ये सारी बातें मैंने दिल से कही थीं और भगवान ने एक-एक करके उन्हें सुन लिया। यह किसी जादू से कम नहीं है। समझ नहीं आता कि सब कुछ चरणबद्ध तरीके से कैसे हो रहा है। हर चीज अपने आप एक के बाद एक पूरी होती गई और आज हम विश्व चैंपियन बन चुके हैं।”