बेन डकेट के समर्थन में उतरे ट्रैविस हेड, नशे में वायरल हुए वीडियो पर कही ये बात

हेड ने कहा, " मैं तो थोड़ा जलन महसूस कर रहा था। जितना इस मामले को तूल दिया गया, उतना देने की ज़रूरत नहीं थी। हम भी पिछले कई दौरों पर ऐसा कर चुके हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई समस्या नहीं लगी।" उन्होंने आगे कहा, "आख़िरकार सभी इंसान ही हैं। अपने निजी समय में आप क्या करते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। मैं जानता हूं कि हम हाई-प्रोफाइल ज़िंदगी जीते हैं और कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, जिससे वे ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हर छोटी बात को मुद्दा बनाना ठीक नहीं है।"