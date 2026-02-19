माही भाई ने मुझसे कहा था कि… शिवम दुबे ने खोला शॉर्ट बॉल पर लंबे-लंबे छक्के मारने का राज

दुबे ने कहा कि जब मैं आईपीएल में आया था तो मैं शॉर्ट बॉल के सामने थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, उस समय मैं इतनी सफाई से शॉर्ट बॉल हिट नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे इस लेवल पर हावी होना है और मेरे पास वह पावर है तो मैं एक चीज की वजह से क्यों पीछे रहूं? इसलिए मैंने ऑफ सीजन में उस चीज पर बहुत काम किया। माही भाई ने मुझसे कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें उस बॉल पर सिक्स ही मारना है, तुम बाउंड्री मार सकते हो या सिंगल ले सकते हो। इसलिए यह बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी कि जब मैं स्टार्ट में आता हूं तो क्या करूं।