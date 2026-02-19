Ind vs Ned: हमारे पास काफी फायरपावर… सुपर-8 से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भरी हुंकार

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: एक्स@/CricCrazyJohns)
Ind vs Ned Match Highlights: भारत ने नीदरलैंड के खिलाफ बुधवार को अहमदाबाद में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मैच में 17 रन से जीत हासिल की। भारत ने 6 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके जवाब में नीदरलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 176 के स्कोर तक पहुंच सकी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ग्रुप चरण के आखिरी मैच में जीत के बाद काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि जीत में भी सीख मिलती है और टीम ने इस मैच से कुछ चीजें सीखी हैं। हमारे पास हार्दिक, शिवम, रिंकू, अक्षर या वाशी किसी के भी पास गेम को अच्छे से खत्म करने के लिए काफी फायरपावर है।
मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा कि ज़ाहिर है हम पहले बैटिंग करना चाहते थे। हमने 193 रन बनाए। गेंदबाजी करते समय समय थोड़ी ओस थी, यह गेंदबाजों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन कुल मिलाकर दिन के आखिर में मैं बहुत खुश हूं।
टॉस जीतकर भी पहले बैटिंग करके और ओस के साथ आप खुश है? इस सवाल के जवाब में सूर्या ने कहा कि बिल्कुल, मेरा मतलब है कि हम आगे भी ऐसी ही सिचुएशन में हो सकते हैं। हमारी शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन सभी बैट्समैन के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जिम्मेदारी क्या है? बीच के ओवरों में विकेट कैसा खेल रहा है। फिर बाद में हमारे पास हार्दिक, शिवम, रिंकू, अक्षर या वाशी, किसी के भी पास गेम को अच्छे से खत्म करने के लिए काफी फायरपावर है।
वहीं, उन्होंने शिवम दुबे को लेकर कहा कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जब वह विज़ाग में खेले तो उन्होंने एक शानदार पारी खेली। वह गेम में मैन ऑफ़ द मैच लेना चाहते थे, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सके। आज, मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बीच के ओवरों में बैटिंग की, उसने सभी पर से प्रेशर हटा दिया और इसे आगे ले गए। इस विकेट पर 190+ मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा स्कोर था।
सभी क्षेत्रों में अच्छा किया? इस पर सूर्या ने कहा कि आप कह सकते हैं कि हमने लगभग सभी बॉक्स टिक किए हैं, लेकिन अगर आप जीतते भी हैं तो आप इससे कुछ सीखते हैं और हमने कुछ एरिया सीखे हैं। हम कमरों में वापस जाएंगे, कल छुट्टी लेंगे और उस पर बात करेंगे।
इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन पर सूर्या ने कहा कि कभी-कभी यह एक अच्छा सिरदर्द होता है। मेरे पास बीच में कितने बॉलर हैं? अभिषेक शर्मा आ रहे हैं, फिर हार्दिक, दुबे तो मेरे पास बीच में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उससे मैं बहुत खुश हूं। योगदान लगभग हर एक बैटर से आ रहा है। मैं यही चाहता हूं, वे छोटी-छोटी पार्टनरशिप करें। जब गेम थोड़ा टाइट होता है तो यह अच्छा हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 वर्ल्ड कप