Ind vs Ned: हमारे पास काफी फायरपावर… सुपर-8 से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भरी हुंकार

Ind vs Ned Match Highlights: भारत ने नीदरलैंड के खिलाफ बुधवार को अहमदाबाद में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मैच में 17 रन से जीत हासिल की। भारत ने 6 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके जवाब में नीदरलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 176 के स्कोर तक पहुंच सकी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ग्रुप चरण के आखिरी मैच में जीत के बाद काफी खुश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि जीत में भी सीख मिलती है और टीम ने इस मैच से कुछ चीजें सीखी हैं। हमारे पास हार्दिक, शिवम, रिंकू, अक्षर या वाशी किसी के भी पास गेम को अच्छे से खत्म करने के लिए काफी फायरपावर है।