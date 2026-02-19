‘डुप्लीकेट अभिषेक शर्मा’ की वजह से नीदरलैंड के जाल में फंसा दुनिया का नंबर-1 बल्लेबाज, बेहद दिलचस्प है पर्दे के पीछे की कहानी

Netherlands plan for Abhishek Sharma: दुनिया के नंबर-1 बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत बेहद ही खराब रही है। वह अपने पहले T20 वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी रन नहीं बना पाए हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ भी वह शून्‍य पर आउट हुए। ये लगातार तीसरी बार है, जब उन्‍होंने डक बनाई है। नीदरलैंड ने अभिषेक को यूं नहीं फंसाया है। इसके लिए उसने पर्दे के पीछे ऐसी फुलप्रूफ प्‍लानिंग की थी, जिसके चलते अभिषेक को आर्यन दत्‍त के सामने घुटने टेकने पड़े। आखिर नीदरलैंड ने ऐसी क्‍या प्‍लानिंग की थी? आइये आपको भी बताते हैं।