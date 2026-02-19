भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, चकनाचूर किया इंग्लैंड का 16 साल पुराना ये बड़ा रिकॉर्ड

India breaks England record: टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीत के चौके के साथ ग्रुप-ए के मुकाबलों का समापन किया है। टीम इंडिया ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार को खेले गए टूर्नामेंट के 36वें मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ 17 रन से जीत दर्ज की। 66 रन की पारी खेलने के साथ 2 विकेट हासिल करने वाले शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच की सबसे खास बात ये रही कि कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने कुल सात गेंदबाजों का इस्‍तेमाल किया। इस तरह वह इस टूर्नामेंट में अब तक कुल 12 गेंदबाजों का इस्‍तेमाल कर चुके हैं, जिसके साथ भारत ने इंग्‍लैंड का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।