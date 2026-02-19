T20 World Cup 2026: सुपर-8 मुकाबलों से पहले भारत को इन कमजोरियों पर करना होगा काम, नहीं मुश्किल होगी सेमीफाइनल की राह

T20 World Cup 2026,Team India weaknesses: भारत ने ग्रुप-ए में अपने सभी मैच जीतकर टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 की सुपर-8 स्‍टेज में जगह बनाई है। सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने बुधवार पहली इनिंग में 193 रन बनाने के बाद नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया। अब डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया टाइटल बचाने के लिए 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले चरण का आगाज करेगी। इसके बाद 26 फरवरी को जिम्‍बाब्‍वे और फिर 1 मार्च को वेस्‍टइंडीज का सामना करेगी। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक जिस तरह का प्रदर्शन किया है, अगर वैसा ही हाल रहा तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को कुछ क्षेत्रों में कमजोरियों पर काम करने की सख्‍त जरूरत है। अगर इन पर काम नहीं किया गया तो उसके लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी।