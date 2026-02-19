12 Teams Qualified for T20 World Cup 2028: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में सुपर-8 की तस्‍वीर साफ होने के बाद आईसीसी ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2028 एडिशन के लिए सीधे क्‍वालीफाई करने वाली 12 टीमों की घोषणा कर दी है। इस बार ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने वाली भारत समेत आठ टीमों ने ऑटोमैटिक जगह बना ली है। अगला सीजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेला जाने वाला है, ऐसे में बतौर होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के पास पहले से ही टूर्नामेंट में गारंटीड एंट्री थी।