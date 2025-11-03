‘न लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा..’, वर्ल्डकप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की ललकार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
Women's World Cup 2025 Champion: रविवार को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का खिताबी मुकाबला खेला गया। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम को हराकर खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ वर्ल्ड क्रिकेट को 25 साल के बाद नई चैंपियन टीम मिली है। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें ही खिताब जीत पाई थीं। खिताबी जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया और एक 'विक्ट्री सॉन्ग' भी गाया।
BCCI वूमेंस ने अपने X अकाउंट पर सोमवार को एक वीडियो शेयर की, जिसमें टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ सपोर्ट स्टाफ भी मौजूद नजर आ रहे हैं। इस दौरान सभी ने मिलकर 'विक्ट्री सॉन्ग' गाया, जिसके बोल कुछ इस तरह हैं। "टीम इंडिया, टीम इंडिया, कर दे सबकी हवा टाइट, टीम इंडिया यहां लड़ने के लिए है, कोई ना लेगा हमको लाइट, ओओओओओ, हमारा भविष्य उज्ज्वल है। साथ में चुनौती, साथ में उठेंगे, हम हैं टीम इंडिया हम साथ में जीतेंगे। ना लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा, रहेगा सबसे ऊपर हमारा तिरंगा। हम हैं टीम इंडिया।"
बता दें की साउथ अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम दूसरी पारी के दौरान 39वें ओवर तक पिछड़ रही थी और भारतीय फैंस की सांसे अटकी हुई थीं। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खतरनाक साझेदारी को तोड़ा और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें जगा दी। अगले ओवर में उन्होंने दो विकेट लेकर भारत की जीत लगभग पक्की कर ली। आखिरी विकेट भी दीप्ति शर्मा के नाम रहा। बल्लेबाजी के दौरान दीप्ति ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। इस टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।
इससे पहले भारतीय टीम ने वूमेंस वर्ल्डकप का पहला खिताबी मुकाबला 2005 में खेला था लेकिन वहां ऑस्ट्रेलिया से वो हार गई थी। 2017 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि लॉर्ड्स में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। 8 साल बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में फिर से ऑस्ट्रेलिया को हराया और इस बार फाइनल में सामने थी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा दिया था। भारतीय महिला टीम ने इस बार कोई गलती नहीं की और साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीत लिया।
