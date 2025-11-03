Patrika LogoSwitch to English

‘न लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा..’, वर्ल्डकप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की ललकार

India Women's Cricket Team: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब जीता। वर्ल्ड क्रिकेट को 25 साल बाद नई चैंपियन टीम मिली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 03, 2025

India Womens Cricket Team

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Women's World Cup 2025 Champion: रविवार को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का खिताबी मुकाबला खेला गया। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम को हराकर खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ वर्ल्ड क्रिकेट को 25 साल के बाद नई चैंपियन टीम मिली है। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें ही खिताब जीत पाई थीं। खिताबी जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया और एक 'विक्ट्री सॉन्ग' भी गाया।

जीत के बाद गाया विक्ट्री सॉन्ग

BCCI वूमेंस ने अपने X अकाउंट पर सोमवार को एक वीडियो शेयर की, जिसमें टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ सपोर्ट स्टाफ भी मौजूद नजर आ रहे हैं। इस दौरान सभी ने मिलकर 'विक्ट्री सॉन्ग' गाया, जिसके बोल कुछ इस तरह हैं। "टीम इंडिया, टीम इंडिया, कर दे सबकी हवा टाइट, टीम इंडिया यहां लड़ने के लिए है, कोई ना लेगा हमको लाइट, ओओओओओ, हमारा भविष्य उज्ज्वल है। साथ में चुनौती, साथ में उठेंगे, हम हैं टीम इंडिया हम साथ में जीतेंगे। ना लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा, रहेगा सबसे ऊपर हमारा तिरंगा। हम हैं टीम इंडिया।"

बता दें की साउथ अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम दूसरी पारी के दौरान 39वें ओवर तक पिछड़ रही थी और भारतीय फैंस की सांसे अटकी हुई थीं। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खतरनाक साझेदारी को तोड़ा और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें जगा दी। अगले ओवर में उन्होंने दो विकेट लेकर भारत की जीत लगभग पक्की कर ली। आखिरी विकेट भी दीप्ति शर्मा के नाम रहा। बल्लेबाजी के दौरान दीप्ति ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। इस टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

इससे पहले भारतीय टीम ने वूमेंस वर्ल्डकप का पहला खिताबी मुकाबला 2005 में खेला था लेकिन वहां ऑस्ट्रेलिया से वो हार गई थी। 2017 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि लॉर्ड्स में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। 8 साल बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में फिर से ऑस्ट्रेलिया को हराया और इस बार फाइनल में सामने थी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा दिया था। भारतीय महिला टीम ने इस बार कोई गलती नहीं की और साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीत लिया।

क्रिकेट

खेल

Women's World Cup 2025

मैदान पर बल्ले से रनों की बरसात करने वाले संजू सैमसन अब मैदान के बाहर भी दिखा रहे हैं कमाल, केरल के युवा एथलीट्स की करेंगे मदद

Sanju Samson batting position
क्रिकेट

भारत के लिए टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने के बावजूद इस बल्लेबाज को नहीं मिला मेडल, वजह जान हो जाएंगे दुखी

World Cup 2025
क्रिकेट

पिता ने लड़कों की टीम में खिलाने के लिए कराया था बॉय कट, जानें शैफाली से लेकर हरमनप्रीत तक सभी विश्व विजेताओं की दिलचस्‍प कहानी

World Cup Winners Story
क्रिकेट

शुभमन गिल ने महिला टीम की जीत पर किया पोस्ट, जमकर हुए ट्रोल, यूजर्स बोले – इन्हीं से सीख लो…

Team India preparation for Asia Cup 2025
क्रिकेट

हार के बाद रोतीं हुई मारिजैन कप्प को जेमिमा और राधा यादव ने कुछ इस तरह लगाया गले, भावुक कर देगा VIDEO

Women's World Cup 2025
क्रिकेट
