‘न लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा..’, वर्ल्डकप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की ललकार

इससे पहले भारतीय टीम ने वूमेंस वर्ल्डकप का पहला खिताबी मुकाबला 2005 में खेला था लेकिन वहां ऑस्ट्रेलिया से वो हार गई थी। 2017 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि लॉर्ड्स में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। 8 साल बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में फिर से ऑस्ट्रेलिया को हराया और इस बार फाइनल में सामने थी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा दिया था। भारतीय महिला टीम ने इस बार कोई गलती नहीं की और साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीत लिया।