SA20: यहां स्टैंड में बैठे दर्शकों को एक कैच पकड़ने के लिए मिल रहा एक करोड़ रुपये का इनाम, देखें वीडियो

बता दें कि इससे पहले डरबन की ऑल-न्यूजीलैंड ओपनिंग जोड़ी डेवोन कॉनवे और केन विलियमसन ने मेहमान टीम को शानदार शुरुआत दी और 8.3 ओवर में 96 रन बना लिए। विलियमसन ने 25 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसके बाद उन्हें ट्रिस्टन लुस ने आउट कर दिया। कॉनवे ने 33 गेंदों पर 64 रन बनाए, जबकि जोस बटलर ने 12 गेंदों पर 20 और हेनरिक क्लासेन 14 गेंदों पर 22 रन बनाए। वहीं, एडेन मार्करम ने नाबाद 35 और इवान जोन्स ने नाबाद 33 रन बनाते हुए डरबन को 232/5 के विशाल स्‍कोर तक पहुंचाया।