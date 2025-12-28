SA20: यहां स्टैंड में बैठे दर्शकों को एक कैच पकड़ने के लिए मिल रहा एक करोड़ रुपये का इनाम, देखें वीडियो

SA20 में एक हाथ से कैच पकड़ने वाला दर्शक। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
SA20 लीग का आगाज न्यूलैंड्स में डरबन सुपर जायंट्स बनाम एमआई केप टाउन के मुकाबले से हुआ है। पहले मैच में केप टाउन के लिए रयान रिकेल्टन ने एक शानदार शतक जड़ा, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं, क्योंकि मेजबान टीम 15 रन से हार गई। डरबन सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड 232/5 का स्कोर बनाया, जो लीग के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल है।
मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकेल्टन ने 65 गेंदों पर 11 छक्कों और पांच चौकों की मदद से 113 रनों की विस्फोटक पारी खेली। वह एक शानदार चेज पूरा करने के बहुत करीब पहुंच गए थे। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर रयान ने एक जबरदस्त छक्का लगाया। गेंद स्टैंड की ओर गई तो वहां बैठे एक दर्शक ने एक हाथ से कैच पकड़ लिया। इस कैच के लिए उस क्रिकेट फैन को SA20 की फैन-कैच पहल के तहत 2 मिलियन रैंड (करीब एक करोड़ रुपये) का इनाम दिया गया।
बता दें कि इससे पहले डरबन की ऑल-न्यूजीलैंड ओपनिंग जोड़ी डेवोन कॉनवे और केन विलियमसन ने मेहमान टीम को शानदार शुरुआत दी और 8.3 ओवर में 96 रन बना लिए। विलियमसन ने 25 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसके बाद उन्हें ट्रिस्टन लुस ने आउट कर दिया। कॉनवे ने 33 गेंदों पर 64 रन बनाए, जबकि जोस बटलर ने 12 गेंदों पर 20 और हेनरिक क्लासेन 14 गेंदों पर 22 रन बनाए। वहीं, एडेन मार्करम ने नाबाद 35 और इवान जोन्स ने नाबाद 33 रन बनाते हुए डरबन को 232/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया।
केप टाउन का चेज रयान रिकेल्टन के इर्द-गिर्द घूमता रहा, जिन्होंने शुरुआती झटकों के बावजूद खेल पर दबदबा बनाए रखा, जिसमें रासी वैन डेर डुसेन और रीजा हेंड्रिक्स का आउट होना शामिल था। जेसन स्मिथ ने 14 गेंदों पर ताबड़तोड़ 41 रन बनाकर नई उम्मीद जगाई, लेकिन डरबन ने आखिरी ओवरों में वापसी करते हुए स्मिथ, निकोलस पूरन (15) और ड्वेन प्रिटोरियस (5) को आउट कर दिया।
रिकेल्टन 85 रन पर तब बच गए, जब क्वेना मफाका ने नो-बॉल फेंकी, जिससे उन्हें अपना दूसरा टी20 शतक पूरा करने का मौका मिला। हालांकि, आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे, लेकिन डरबन के सीमर एथन बॉश (4/46) ने धैर्य बनाए रखा और रिकेल्टन को आउट करके एक रोमांचक जीत हासिल की।
