गौतम गंभीर की जगह क्या सच में वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट टीम के हेड कोच? BCCI ने तोड़ी चुप्पी

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम का बहुत बुरा हाल है। पिछले 11 महीने में टीम दो भर घर पर व्हाइटवॉश हो चुकी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को घर पर 0-2 से हराया है। वहीं अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के हाथों भारत को 0-3 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। आलम यह है कि भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) कि अंक तालिका में टॉप 5 से बाहर चल रहा है। वहीं लगातार दूसरों बार उसके फ़ाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बेहद कम हैं।
टीम इंडिया को लगातार मिल रही हार की वजह से गौतम गंभीर की कोचिंग शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका सीरीज की हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया का अनय कोच बनाने के लिए अनौपचारिक रूप से वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लक्ष्मण अपनी मौजूदा भूमिका (बेंगलुरु में एनसीए के हेड ऑफ क्रिकेट) से खुश हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही, अटकलें थीं कि अगर 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो गंभीर के कॉन्ट्रैक्ट पर पुनर्विचार हो सकता है। गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक है।
इन सभी अटकलों पर अब बीसीसीआई ने स्पष्ट बयान जारी कर स्थिति साफ कर दी है। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि गौतम गंभीर को टेस्ट कोच के पद से हटाने या किसी बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में स्पष्ट शब्दों में कहा, "गौतम गंभीर की टेस्ट कोचिंग को लेकर न तो कोई बातचीत हुई है और न ही किसी दूसरे कोच से संपर्क किया गया है। ऐसी सभी बातें केवल अफवाहें हैं और पूरी तरह बेबुनियाद हैं।"
सैकिया ने यह भी जोर देकर कहा कि बीसीसीआई को गंभीर पर पूरा भरोसा है और कोचिंग स्टाफ में फिलहाल किसी तरह के बदलाव की कोई योजना नहीं है। सोशल मीडिया तथा कुछ रिपोर्ट्स में चल रही गंभीर के रिप्लेसमेंट की चर्चाएं आधारहीन हैं।
बीसीसीआई के इस आधिकारिक बयान से साफ हो गया है कि गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे। उनके भविष्य को लेकर चल रही सभी अटकलें निराधार साबित हुई हैं और बोर्ड मौजूदा सेटअप से संतुष्ट है।
