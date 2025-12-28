28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

गौतम गंभीर की जगह क्या सच में वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट टीम के हेड कोच? BCCI ने तोड़ी चुप्पी

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम का बहुत बुरा हाल है। पिछले 11 महीने में टीम दो भर घर पर व्हाइटवॉश हो चुकी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को घर पर 0-2 से हराया है। वहीं अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के हाथों भारत को 0-3 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 28, 2025

Gautam Gambhir

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Photo Credit - IANS)

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम का बहुत बुरा हाल है। पिछले 11 महीने में टीम दो भर घर पर व्हाइटवॉश हो चुकी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को घर पर 0-2 से हराया है। वहीं अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के हाथों भारत को 0-3 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। आलम यह है कि भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) कि अंक तालिका में टॉप 5 से बाहर चल रहा है। वहीं लगातार दूसरों बार उसके फ़ाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बेहद कम हैं।

गौतम गंभीर की कोचिंग शैली पर खड़े हुए सवाल

टीम इंडिया को लगातार मिल रही हार की वजह से गौतम गंभीर की कोचिंग शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका सीरीज की हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया का अनय कोच बनाने के लिए अनौपचारिक रूप से वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लक्ष्मण अपनी मौजूदा भूमिका (बेंगलुरु में एनसीए के हेड ऑफ क्रिकेट) से खुश हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही, अटकलें थीं कि अगर 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो गंभीर के कॉन्ट्रैक्ट पर पुनर्विचार हो सकता है। गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक है।

बीसीसीआई ने गंभीर को हटाने से किया इंकार

इन सभी अटकलों पर अब बीसीसीआई ने स्पष्ट बयान जारी कर स्थिति साफ कर दी है। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि गौतम गंभीर को टेस्ट कोच के पद से हटाने या किसी बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में स्पष्ट शब्दों में कहा, "गौतम गंभीर की टेस्ट कोचिंग को लेकर न तो कोई बातचीत हुई है और न ही किसी दूसरे कोच से संपर्क किया गया है। ऐसी सभी बातें केवल अफवाहें हैं और पूरी तरह बेबुनियाद हैं।"

सैकिया ने यह भी जोर देकर कहा कि बीसीसीआई को गंभीर पर पूरा भरोसा है और कोचिंग स्टाफ में फिलहाल किसी तरह के बदलाव की कोई योजना नहीं है। सोशल मीडिया तथा कुछ रिपोर्ट्स में चल रही गंभीर के रिप्लेसमेंट की चर्चाएं आधारहीन हैं।

बीसीसीआई के इस आधिकारिक बयान से साफ हो गया है कि गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे। उनके भविष्य को लेकर चल रही सभी अटकलें निराधार साबित हुई हैं और बोर्ड मौजूदा सेटअप से संतुष्ट है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Dec 2025 02:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम गंभीर की जगह क्या सच में वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट टीम के हेड कोच? BCCI ने तोड़ी चुप्पी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

देश से ज्यादा पैसे को अहमियत! श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे ये 4 बड़े पाकिस्तानी स्टार

Pakistan Cricket Team Squad
क्रिकेट

Ashes: बॉक्सिंग डे टेस्ट में मिली करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इन दो खिलाड़ियों को टीम से निकाला, आखिरी टेस्ट से पहले किया रिलीज

Australia at MCG Boxing Day Test
क्रिकेट

SA20 में स्टैंड में बैठे दर्शकों को एक कैच पकड़ने के लिए मिल रहा एक करोड़ रुपये का इनाम

SA20
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी बने भारत की U19 टीम के कप्तान, आयुष म्हात्रे बाहर, यहां देखें 15 खिलाड़ियों की लिस्ट

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit- @ACC)
क्रिकेट

2025 में कौन बना सिक्सर किंग? टॉप 10 में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज, 22 साल का क्रिकेटर बना नंबर 1

Abhishek Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.