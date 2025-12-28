गौतम गंभीर की जगह क्या सच में वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट टीम के हेड कोच? BCCI ने तोड़ी चुप्पी

टीम इंडिया को लगातार मिल रही हार की वजह से गौतम गंभीर की कोचिंग शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका सीरीज की हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया का अनय कोच बनाने के लिए अनौपचारिक रूप से वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लक्ष्मण अपनी मौजूदा भूमिका (बेंगलुरु में एनसीए के हेड ऑफ क्रिकेट) से खुश हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही, अटकलें थीं कि अगर 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो गंभीर के कॉन्ट्रैक्ट पर पुनर्विचार हो सकता है। गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक है।