Bhilwara ASI Death Case: विरासत में मिली थी खाकी, 1 गोली…और बुझ गया ‘खाकी का सितारा’, चित्कार से दहल उठा था कमला विहार

शुक्रवार की वह दोपहर राठौड़ परिवार के लिए किसी काले साए से कम नहीं थी। एएसआई महावीर सिंह अपने कमरे में थे और उनकी पत्नी रसोई में उनके लिए चाय बना रही थीं। अचानक एक धमाके ने घर की शांति को चीर दिया। बदहवास पत्नी जब कमरे की ओर दौड़ी, तो वहां का मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।