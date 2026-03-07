प्रदेश में शिक्षा का महाअभियान: 25 मार्च से घर-घर दस्तक, कोई बच्चा न छूटे

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रवेशोत्सव-2026 के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार अभियान को स्मार्ट बनाते हुए डेटा एंट्री के लिए डिजिटल मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा। 25 मार्च से शुरू होने वाले इस सर्वे के तहत शिक्षक और अधिकारी तपती धूप में घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि ढाणी से लेकर वार्ड तक कोई भी बच्चा शिक्षा की दहलीज से दूर न रहे। आंगनबाड़ी और स्थानीय निकायों के साथ तालमेल इस अभियान की सफलता की मुख्य कड़ी साबित होगा।