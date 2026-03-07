राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां सोने की जेसीबी से चांदी के ट्रक तक चढ़ाते हैं भक्त

मंदिर के खजाने में सोने-चांदी से बने जेसीबी, एलएनटी मशीन, ट्रक, बस, लग्जरी कार और बुलेट मोटरसाइकिल के मॉडल मिलते हैं। वहीं डिजिटल युग की झलक भी यहां दिखती है, जहां कुछ भक्त सोने-चांदी के लैपटॉप या एटीएम मशीन के छोटे मॉडल अर्पित करते हैं। यहां तक की चांदी का पेट्रोल पंप भी इस दिव्य इन्वेंट्री का हिस्सा है।