6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भक्ति का उल्लास: विभाश्री माताजी का शास्त्रीनगर में मंगल प्रवेश, 7 को मनेगा ज्ञान कल्याणक महोत्सव

भीलवाड़ा शहर के शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड स्थित सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शुक्रवार शाम भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आर्यिकाविभाश्री माताजी ससंघ का बापू नगर जैन मंदिर से विहार कर शास्त्रीनगर में मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और पूरा माहौल जयकारों से गूंज उठा। रंगोली [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 06, 2026

Vibhashree Mataji enters Shastri Nagar, Gyan Kalyanak to be celebrated on 7th

Vibhashree Mataji enters Shastri Nagar, Gyan Kalyanak to be celebrated on 7th

भीलवाड़ा शहर के शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड स्थित सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शुक्रवार शाम भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आर्यिकाविभाश्री माताजी ससंघ का बापू नगर जैन मंदिर से विहार कर शास्त्रीनगर में मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और पूरा माहौल जयकारों से गूंज उठा।

रंगोली और पाद प्रक्षालन से अगवानी

माताजी के मंगल प्रवेश को लेकर समाज के लोगों में भारी उल्लास था। त्रिशला महिला मंडल और ज्ञानवान महिला मंडल की सदस्याओं ने आकर्षक रंगोलियां बनाकर माताजी की अगवानी की। विहार मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर असीम श्रद्धा के साथ माताजी का पाद प्रक्षालन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

आनंद यात्रा में उमड़ी श्रद्धा

समिति के अध्यक्ष प्रकाश गंगवाल ने बताया कि आर्यिकाविज्ञाश्री माताजी के सानिध्य में मंदिर प्रांगण में आनंद यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पूरा मंदिर परिसर भक्तिभाव में लीन नजर आया।

शनिवार के प्रमुख कार्यक्रम

कार्यक्रम समन्वयक पदम चंद काला ने बताया कि शनिवार सुबह 7 बजे पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान 108 ऋद्धि मंत्रों के साथ अभिषेक व शांतिधारा की जाएगी। दोपहर 2:15 बजे मंदिर प्रांगण में ही नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। जिसमें नव-निर्वाचित पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियां ग्रहण करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 08:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भक्ति का उल्लास: विभाश्री माताजी का शास्त्रीनगर में मंगल प्रवेश, 7 को मनेगा ज्ञान कल्याणक महोत्सव

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बोर्ड की तर्ज पर 9वीं और 11वीं कक्षा की ‘समान परीक्षा’ 7 मार्च से, 19 तक चलेंगे पेपर

On the lines of the board, 'common examination' for classes 9 and 11 will begin from March 7.
भीलवाड़ा

श्रमिकों के अधिकार, ईएसआईसी हम आपके द्वार: 75वें स्थापना दिवस पर भीलवाड़ा में महामंथन

Workers' Rights, ESIC We Are at Your Doorstep: Brainstorming on Foundation Day
भीलवाड़ा

अधिकारियों को दो टूक: किसानों की समस्याओं का तुरंत हो समाधान, प्राकृतिक खेती से बढ़ाएं आय

Blunt instructions to the officials: Farmers' problems should be resolved immediately
भीलवाड़ा

चांदी 1000 रुपए तथा सोने में 900 रुपए की गिरावट

Silver fell by Rs 1,000 and gold by Rs 900.
भीलवाड़ा

राजस्थान के भीलवाड़ा में ASI ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत

Bhilwara Mahavir Singh Suicide
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.