भक्ति का उल्लास: विभाश्री माताजी का शास्त्रीनगर में मंगल प्रवेश, 7 को मनेगा ज्ञान कल्याणक महोत्सव

कार्यक्रम समन्वयक पदम चंद काला ने बताया कि शनिवार सुबह 7 बजे पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान 108 ऋद्धि मंत्रों के साथ अभिषेक व शांतिधारा की जाएगी। दोपहर 2:15 बजे मंदिर प्रांगण में ही नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। जिसमें नव-निर्वाचित पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियां ग्रहण करेंगे।