अधिकारियों को दो टूक: किसानों की समस्याओं का तुरंत हो समाधान, प्राकृतिक खेती से बढ़ाएं आय

राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने शुक्रवार को जिले के कृषि और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे किसान तक पहुंचाने पर जोर दिया। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में चौधरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य आधारशिला है। जब तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगा, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है।