6 मार्च 2026,

शुक्रवार

home_icon

भीलवाड़ा

जिनवाणी ही आत्मकल्याण का दिव्य मार्ग: सुकन मुनि

शांति भवन में आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए श्रमणसंघीय प्रवर्तक सुकन मुनि ने कहा कि परमात्मा की वाणी ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला दिव्य प्रकाश है। उन्होंने &#8216;उत्तराध्ययन सूत्र&#8217; के माध्यम से विनय को धर्म का मूल बताते हुए कहा कि समर्पण [&hellip;]

less than 1 minute read
भीलवाड़ा

Suresh Jain

Mar 06, 2026

Jinvani is the divine path to self-welfare: Sukan Muni

Jinvani is the divine path to self-welfare: Sukan Muni

शांति भवन में आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए श्रमणसंघीय प्रवर्तक सुकन मुनि ने कहा कि परमात्मा की वाणी ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला दिव्य प्रकाश है। उन्होंने 'उत्तराध्ययन सूत्र' के माध्यम से विनय को धर्म का मूल बताते हुए कहा कि समर्पण से ही ज्ञान फलता है। सभा में वरुण मुनि ने अरिहंत के वचनों के प्रति समर्पण को मोक्ष का आधार बताया। कार्यक्रम में अखिलेश मुनि और उपप्रवर्तिनी मंजूल ज्योति ने भजनों के माध्यम से भक्ति का संचार किया। शांति भवन के मंत्री नवरतनमल भलावत ने बताया कि शनिवार को मुनिसंघ शांति भवन से विहार कर कुमुद विहार (सेक्टर-3) स्थित कुलदीप सिंह डांगी के निवास पर पहुंचेंगे, जहां रविवार को विशेष धर्मसभा होगी।

Published on:

06 Mar 2026 09:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / जिनवाणी ही आत्मकल्याण का दिव्य मार्ग: सुकन मुनि

