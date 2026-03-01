श्रमिकों के अधिकार, ईएसआईसी हम आपके द्वार: 75वें स्थापना दिवस पर भीलवाड़ा में महामंथन

टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा के हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों के सुरक्षित भविष्य को लेकर शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के सहयोग से जागरूकता कार्यशाला हुई। इसका मुख्य उद्देश्य बंद कमरों से निकलकर योजनाओं को सीधे कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके आश्रितों तक पहुंचाना था। कार्यशाला में जिलेभर के उद्योगों के एचआर हेड, कर्मचारी और उनके परिजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि ईएसआईसी केवल अंशदान काटने वाली संस्था नहीं, बल्कि संकट के समय में श्रमिकों की सबसे बड़ी ढाल है।