प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन: आरटीई का संशोधित टाइम टेबल जारी, 10 तक आवेदन, 12 को लॉटरी

राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत अपने बच्चों का फ्री एडमिशन चाहने वाले अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई प्रवेश का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार अभिभावक अब 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। प्रवेश के लिए सबसे अहम राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी एनआईसी की ओर से 12 मार्च को निकाली जाएगी। इससे बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय के सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए 10 मार्च का इंतजार किए बिना तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।