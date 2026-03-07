7 मार्च 2026,

शनिवार

भीलवाड़ा

प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन: आरटीई का संशोधित टाइम टेबल जारी, 10 तक आवेदन, 12 को लॉटरी

राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत अपने बच्चों का फ्री एडमिशन चाहने वाले अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई प्रवेश का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार अभिभावक अब 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर [&hellip;]

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 07, 2026

राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत अपने बच्चों का फ्री एडमिशन चाहने वाले अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई प्रवेश का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार अभिभावक अब 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। प्रवेश के लिए सबसे अहम राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी एनआईसी की ओर से 12 मार्च को निकाली जाएगी। इससे बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय के सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए 10 मार्च का इंतजार किए बिना तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

लॉटरी के बाद बदल सकेंगे स्कूल की चॉइस

लॉटरी निकलने के बाद अभिभावकों को एक बड़ी राहत दी गई है। वे 12 मार्च से 16 मार्च के बीच अपने द्वारा चुने गए विद्यालयों के क्रम में बदलाव कर सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा सहायक निदेशक चन्द्रकिरण पंवार की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसी भी बच्चे का हक न मारा जाए इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा गया है:

  • प्रथम चरण: प्राइवेट स्कूलों में पहले चरण का आवंटन 17 मार्च को होगा। आवंटित बच्चों के दस्तावेजों का सत्यापन स्कूलों की ओर से 17 से 25 मार्च तक किया जाएगा। इस चरण की शिकायतों का निस्तारण 2 अप्रेल तक होगा।
  • द्वितीय चरण: दूसरे चरण का आवंटन 7 अप्रेल को किया जाएगा। इसके लिए 7 से 13 अप्रेल तक दस्तावेज सत्यापन होगा।
  • तृतीय चरण: अगर सीटें खाली रहती हैं, तो 22 अप्रेल को तीसरे चरण का आवंटन होगा। इसके लिए 22 से 24 अप्रेल तक कागजातों की जांच की जाएगी।

Published on:

07 Mar 2026 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन: आरटीई का संशोधित टाइम टेबल जारी, 10 तक आवेदन, 12 को लॉटरी

