7 मार्च 2026,

शनिवार

भीलवाड़ा

फाग के रंग और फूलों की होली: त्रिशला महिला मंडल ने किया वरिष्ठ मातृशक्ति का सम्मान

शहर में इन दिनों फाल्गुन मास का उल्लास परवान पर है। इसी कड़ी में हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर स्थित त्रिशला महिला मंडल की ओर से रंगारंग फागोत्सव और वरिष्ठ नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने जहां एक ओर पारंपरिक रूप से फूलों की होली खेलकर फाल्गुन के रंग बिखेरे, वहीं दूसरी [&hellip;]

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 07, 2026

Holi of colors of Phaag and flowers: Trishala Mahila Mandal honored senior women power

Holi of colors of Phaag and flowers: Trishala Mahila Mandal honored senior women power

शहर में इन दिनों फाल्गुन मास का उल्लास परवान पर है। इसी कड़ी में हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर स्थित त्रिशला महिला मंडल की ओर से रंगारंग फागोत्सव और वरिष्ठ नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने जहां एक ओर पारंपरिक रूप से फूलों की होली खेलकर फाल्गुन के रंग बिखेरे, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ मातृशक्ति का सम्मान कर सामाजिक सरोकार की अनूठी मिसाल पेश की।

फूलों की पंखुड़ियों से खेली होली

फागोत्सव कार्यक्रम में महिला मंडल की करीब 50 सदस्याओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। इस दौरान रासायनिक रंगों और गुलाल की जगह रंग-बिरंगे फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली गई। महिलाओं ने फाग के पारंपरिक भजनों और गीतों पर एक-दूसरे पर पुष्प वर्षा कर माहौल को भक्तिमय और संगीतमय बना दिया। त्योहारी जश्न के साथ कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वरिष्ठ नारी सम्मान रहा। समाज और परिवार को दिशा देने वाली मंडल की वरिष्ठ महिलाओं का मंच पर विशेष रूप से सम्मान किया। इस दौरान उनके अनुभवों और मार्गदर्शन के लिए युवा सदस्याओं ने उनका आशीर्वाद लिया। संचालन सरला चूड़ीवाल ने किया। समारोह के समापन पर त्रिशला महिला मंडल की अध्यक्ष सुशीला छाबड़ा ने सभी सदस्याओं का आभार जताया।

Updated on:

07 Mar 2026 09:19 am

Published on:

07 Mar 2026 09:18 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / फाग के रंग और फूलों की होली: त्रिशला महिला मंडल ने किया वरिष्ठ मातृशक्ति का सम्मान

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन: आरटीई का संशोधित टाइम टेबल जारी, 10 तक आवेदन, 12 को लॉटरी

Free admission in private schools: Revised RTE timetable released, applications till 10
भीलवाड़ा

प्रदेश में शिक्षा का महाअभियान: 25 मार्च से घर-घर दस्तक, कोई बच्चा न छूटे

State's mega education campaign: Door-to-door campaign from March 25, no child left behind
भीलवाड़ा

राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां सोने की जेसीबी से चांदी के ट्रक तक चढ़ाते हैं भक्त

Sanwaliya Seth Temple
भीलवाड़ा

जिनवाणी ही आत्मकल्याण का दिव्य मार्ग: सुकन मुनि

Jinvani is the divine path to self-welfare: Sukan Muni
भीलवाड़ा

कला का संगम: देश-विदेश के 40 कलाकारों की कृतियां एक ही छत के नीचे देखने का अवसर

An opportunity to see works by 40 artists under one roof
भीलवाड़ा
