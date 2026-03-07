फाग के रंग और फूलों की होली: त्रिशला महिला मंडल ने किया वरिष्ठ मातृशक्ति का सम्मान

फागोत्सव कार्यक्रम में महिला मंडल की करीब 50 सदस्याओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। इस दौरान रासायनिक रंगों और गुलाल की जगह रंग-बिरंगे फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली गई। महिलाओं ने फाग के पारंपरिक भजनों और गीतों पर एक-दूसरे पर पुष्प वर्षा कर माहौल को भक्तिमय और संगीतमय बना दिया। त्योहारी जश्न के साथ कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वरिष्ठ नारी सम्मान रहा। समाज और परिवार को दिशा देने वाली मंडल की वरिष्ठ महिलाओं का मंच पर विशेष रूप से सम्मान किया। इस दौरान उनके अनुभवों और मार्गदर्शन के लिए युवा सदस्याओं ने उनका आशीर्वाद लिया। संचालन सरला चूड़ीवाल ने किया। समारोह के समापन पर त्रिशला महिला मंडल की अध्यक्ष सुशीला छाबड़ा ने सभी सदस्याओं का आभार जताया।