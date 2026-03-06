राजस्थान के भीलवाड़ा में ASI ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत

हैरानी की बात यह है कि महावीर सिंह का हाल ही में हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोशन हुआ था। विभाग में उनकी छवि एक कर्मठ पुलिसकर्मी की थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। हालांकि, उन्होंने यह कठोर कदम क्यों उठाया, इसका कोई सुसाइड नोट या स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया है।