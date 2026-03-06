कन्या महाविद्यालय के मैदान में 8 मार्च को होगी महादौड़, 3 से 13 साल के बच्चे दिखाएंगे दम

प्रतियोगिता के संयोजक अजीत जैन और दिनेश सोलंकी ने बताया कि आयोजन दोपहर 3:30 बजे से शुरू होकर शाम 6:30 बजे तक चलेगा। प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर और 2000 मीटर दौड़ के इवेंट रखे गए हैं। प्रतियोगिता के कड़े लेकिन रोचक नियमों के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम तीन इवेंट में भाग लेना अनिवार्य होगा। वहीं, जो धावक सभी इवेंट में हिस्सा लेंगे, उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।