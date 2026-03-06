6 मार्च 2026,

शुक्रवार

भीलवाड़ा

कन्या महाविद्यालय के मैदान में 8 मार्च को होगी महादौड़, 3 से 13 साल के बच्चे दिखाएंगे दम

शहर में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। भीलवाड़ा विधायक खेल विकास योजना के तहत 8 मार्च को कन्या महाविद्यालय के खेल मैदान पर &#8216;स्व. विजय जैन मेमोरियल दौड़ प्रतियोगिता&#8217; का आयोजन होगा। इसमें शहर के 3 से 13 वर्ष तक के नन्हे बालक-बालिकाएं ट्रैक पर [&hellip;]

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 06, 2026

शहर में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। भीलवाड़ा विधायक खेल विकास योजना के तहत 8 मार्च को कन्या महाविद्यालय के खेल मैदान पर 'स्व. विजय जैन मेमोरियल दौड़ प्रतियोगिता' का आयोजन होगा। इसमें शहर के 3 से 13 वर्ष तक के नन्हे बालक-बालिकाएं ट्रैक पर दौड़ते नजर आएंगे। शहर विधायक अशोक कुमार कोठारी ने शहरवासियों से कहा कि वे इस प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें।

कम से कम तीन इवेंट में दौड़ना होगा अनिवार्य

प्रतियोगिता के संयोजक अजीत जैन और दिनेश सोलंकी ने बताया कि आयोजन दोपहर 3:30 बजे से शुरू होकर शाम 6:30 बजे तक चलेगा। प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर और 2000 मीटर दौड़ के इवेंट रखे गए हैं। प्रतियोगिता के कड़े लेकिन रोचक नियमों के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम तीन इवेंट में भाग लेना अनिवार्य होगा। वहीं, जो धावक सभी इवेंट में हिस्सा लेंगे, उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

शहर के तीन मैदानों पर चल रहा निःशुल्क अभ्यास

खेल विकास योजना के संयोजक विवेक निमावत ने बताया कि बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के मकसद से शहर के तीन अलग-अलग मैदानों पर निःशुल्क अभ्यास सत्र भी चलाए जा रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य इन नन्हे बच्चों के बीच से ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को खोजना है, जो आगे चलकर स्टेट और नेशनल प्रतियोगिताओं में शहर का नाम रोशन कर सकें।

मैदान पर ही होगा हाथों-हाथ रजिस्ट्रेशन

आयोजकों ने प्रक्रिया को आसान बनाते हुए पूर्व रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं रखी है। खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन प्रतियोगिता के दिन मैदान पर ही हाथों-हाथ किया जाएगा। इस आयोजन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 'बेस्ट 50' खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया जाएगा।

Published on:

06 Mar 2026 09:28 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / कन्या महाविद्यालय के मैदान में 8 मार्च को होगी महादौड़, 3 से 13 साल के बच्चे दिखाएंगे दम

