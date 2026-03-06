टेक्सटाइल हब भीलवाड़ा की नई उड़ान: विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ 4 एमओयू

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु प्रोफेसर निमित चौधरी ने विद्यार्थियों को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में ज्ञानार्जन कर भारत में इसके विकास का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कॉलेज में शैक्षणिक उत्कृष्टता और तकनीकी नवाचार के लिए विश्वविद्यालय की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अरविन्द वशिष्ठ ने स्वागत उद्बोधन में तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और अनुसंधान की जरूरत पर प्रकाश डाला। संचालन रीना भटनागर ने किया और अंत में डॉ. हर्षवर्धन सारस्वत ने सभी का आभार व्यक्त किया। यह कार्यशाला न केवल कॉलेज, बल्कि पूरे राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।