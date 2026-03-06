इजरायल के हमले से ईरान का चाबहार पोर्ट बंद, भीलवाड़ा का 100 करोड़ का निर्यात अटका

मध्य पूर्व में भड़की युद्ध की आग ने अब सीधे तौर पर राजस्थान के 'मैनचेस्टर' कहे जाने वाले भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग को अपनी चपेट में ले लिया है। इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए दो बार हमलों में व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद इस पोर्ट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। इसका सबसे घातक असर भीलवाड़ा के टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ा है, जहां से इस पोर्ट के जरिए होने वाला 100 करोड़ रुपए से अधिक के कपड़े का निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है। दरअसल यह एक ऐसा पोर्ट है जो भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ने वाले एक अहम गेटवे का रोल निभाता है।