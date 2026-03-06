भीलवाड़ा के 161 शिक्षकों के लिए खुशखबरी, दो साल का प्रोबेशन पूरा

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह स्थायीकरण आदेश कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रभावी नहीं होगा। इनमें जिन शिक्षकों के विरुद्ध सीसीए नियम 16 या 17 के तहत विभागीय जांच लंबित है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। भविष्य में यदि कोई कार्मिक एसओजी जांच में दोषी पाया जाता है, तो उसका स्थायीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। दिव्यांग श्रेणी के वे कार्मिक जिनकी मेडिकल जांच अभी प्रक्रियाधीन है, उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। शिक्षक भर्ती 2022 लेवल-द्वितीय के वे अभ्यर्थी जो संशोधित परिणाम के कारण चयन से बाहर हो सकते हैं, उनका मामला न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगा।