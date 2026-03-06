5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा: लापरवाही पर गिरेगी गाज, सत्रांक अपलोड नहीं हुए तो संस्था प्रधान होंगे जिम्मेदार

प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) के सत्रांक (सेशनल मार्क्स) ऑनलाइन पोर्टल पर भरने की अंतिम तिथि 6 मार्च निर्धारित की गई है। विभाग ने जिले के सभी राजकीय, गैर-राजकीय, मदरसा एवं पंजीकृत विद्यालयों के संस्था प्रधानों को अल्टीमेटम जारी करते हुए 6 मार्च तक हर हाल में सत्रांक प्रविष्टि पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।