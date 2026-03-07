संकट में अवसर: ईरान-इजरायल युद्ध से ठप हुआ निर्यात, ‘वस्त्रनगरी’ ने अफ्रीका में खोजे नए बाजार

ईरान पर हमलों के कारण चाबहार पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा और उसे बंद करना पड़ा। इससे 100 करोड़ रुपए से अधिक का कपड़ा निर्यात सीधे तौर पर अटक गया। वहीं, खाड़ी देशों में होने वाला करीब 600 करोड़ का सालाना व्यापार भी पूरी तरह ठप हो गया था। खाड़ी देशों का विकल्प तलाशते हुए निर्यातकों ने अब दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के देशों पर फोकस किया है। इनमें केन्या, मोरक्को, तंजानिया, युगांडा और मेडागास्कर शामिल हैं। नए बाजारों में पैठ बनाने के लिए निर्यातकों ने वहां नए सेंटर स्थापित किए हैं और स्थानीय एजेंटों की मदद से कपड़े और यार्न का शिपमेंट भेजना शुरू कर दिया है।