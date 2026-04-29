Kuchaman City Road Construction: एक महीने में बिखरी ‘नई सड़क’, जगह-जगह से झांकने लगा भ्रष्टाचार

सड़क के बीचों-बीच लंबी दरारें तेजी से चौड़ी हो रही हैं। कई स्थानों पर कंक्रीट उखड़कर नीचे की परतें बाहर आ गई हैं, जबकि किनारों पर क्षरण से हालत और खराब हो गई है। नई सड़क का यह हाल इसे वर्षों पुरानी जर्जर सड़क जैसा बना रहा है। चिंता की बात यह है कि यह मार्ग एक निजी स्कूल के पास स्थित है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे और अभिभावक आते-जाते हैं। उखड़े हिस्से और असमान सतह के कारण दोपहिया वाहन चालकों को संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है।