कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा बोले; भाजपा के मंत्री ‘चवन्नी चोर’, राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस है

टीकाराम जूली ने कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रसूताओं के मौत के मामले में 15 दिन बाद दवा की रिपोर्ट आई। दवा अमानक होने से प्रसूताओं की मौत हुई। यह हत्या है। मामले में दोषियों पर हत्या की धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। जूली ने कोटा में प्रिंसिपल की नाले में गिरकर मौत और सीबीएसई की कॉपी चैकिंग घोटाले को भी सरकार की नाकामी बताया। ओबीसी कांग्रेस के चेयर पर्सन अनिल जयहिंद ने कहा कि 400 सीटों की बात करने वाली भाजपा संविधान सम्मेलन में 75 की जगह 36 सीटों पर अटक गई।