जेसीबी खरीद में 12.87 लाख के घोटाले का मामला: निगम ने नकारा, एक दिन में जांच कर दी पूरी

स्थानीय निकाय विभाग जयपुर उप निदेशक विनोद पुरोहित की ओर से कराई गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि दो जेसीबी मशीनें जिनके स्पेसिफिकेशन समान हैं। अलवर में जेसीबी खरीद में 12 लाख 87 हजार 532 रुपए अधिक क्रय किया जाना पाया गया है। ऐसे में शिकायतकर्ता की जांच पुष्ट पाई गई है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त से इन मशीनों की खरीद में शामिल अधिकारी व कार्मिकों के नाम मांगे थे, ताकि डीएलबी की ओर से चार्जशीट जारी हो, लेकिन निगम ने करीब 25 दिन लेटर दबाया। राजस्थान पत्रिका ने खुलासा किया तो आनन-फानन में अपने स्तर से ही जांच कर तथ्य सामने रख दिए और इस जांच रिपोर्ट को नकार दिया।