Alwar News: नटनी का बारा से थैंक्यू बोर्ड तक रोड होगी एलिवेटेड, जानें सरिस्का में सड़क बनाना क्यों नहीं आसान

-सड़कें वन्यजीवों के आवासों को विभाजित करती हैं। जानवरों की आवाजाही कम होती है।

-आनुवांशिक विविधता कम हो जाती है. जो प्रजातियों की वास्तविकता और अनुकूलन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है।

-वाहनों की टक्कर से वन्यजीवों की कई प्रजातियों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।

-व्यवहार में बदलाव भी स्पष्ट हैं, क्योंकि सड़कों की मौजूदगी के

-कारण जानवर शोर, प्रकाश, प्रदूषण और मानव गतिविधि के कारण आस-पास के क्षेत्रों से दूर जा सकते हैं, जिससे तनाव, -प्रजनन में कमी, निवास स्थान से बचाव और निवास स्थान का उपयोग कम हो सकता है।

-सड़कों के किनारों का माइक्रो क्लाइमेट और वनस्पति में परिवर्तन होता है, जिससे आंतरिक निवास स्थितियों पर निर्भर रहने वाली प्रजातियों पर असर पड़ता है।

-इन प्रभावों को कम करने के लिए वन्यजीव गलियारों, ओवरपास, अंडरपास और आवास व्यवधान को कम करने के लिए रणनीतिक योजना को लागू करना शामिल है।

-सड़कों का प्रभाव हर मौसम में अलग-अलग होता है। अधिकांश प्रजातियां मानसून के करीब या बरसात के मौसम में प्रजनन करती हैं। क्योंकि इस मौसम को वन्यजीव भोजन से लेकर सुरक्षा के लिए मुफीद समझते हैं।