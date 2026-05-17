बिजली विभाग की लापरवाही ने ली भैंस की जान, गुस्से में ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम

हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए इस पूरी घटना की सूचना स्थानीय बिजली विभाग के कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को दी। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढाढस बंधाएंगे और लाइन को ठीक करवाएंगे, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी जब बिजली विभाग या प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, तो ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। अधिकारियों के इस ढुलमुल रवैए से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने राजगढ़-टहला मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह जाम कर दिया। सड़क जाम होने की वजह से मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।