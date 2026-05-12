अलवर जेल से धमकी: ‘पंगा लिया तो बच्चों को मार डालूंगा’, ट्रिपल हत्याकांड के गवाह को मिली धमकी

जेल के अंदर से मोबाइल और वाट्सऐप कॉल आना सीधे तौर पर जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन उनका आरोप है कि अब तक कोई ठोस सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। रितु कंवर ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनके बच्चों को जरा सी भी खरोंच आती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस और जेल विभाग की होगी। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में आरोपी के पास जेल में मोबाइल पहुँचने के स्त्रोत का पता लगा पाती है या नहीं।